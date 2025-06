Governo | prof autore minacce a figlia Meloni chiedo scusa mio gesto stupido

Un gesto impulsivo, un post che ha scatenato polemiche: il prof che ha minacciato la figlia della Meloni si scusa, ma il suo atto getta luce su un clima di tensione crescente in Italia. In un momento in cui il dibattito sull'invio di armi è acceso, riflettere sulle parole usate è fondamentale. La responsabilità di ciò che condividiamo online è più che mai attuale. Un invito a tutti a usare le parole con cautela!

Milano, 1 giu. (LaPresse) – “È stato un gesto stupido. Un post scritto d’impulso nella notte, dopo aver sentito al telegiornale che l’Italia continuava a inviare armi a Israele. Mi sono svegliato la mattina e ho detto: ‘Madonna mia, cosa ho scritto’. L’ho cancellato subito. Mi pento del contenuto. Non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo e non cambio idea neanche se mi imprigionano”. È quanto ha dichiarato in una intervista esclusiva al Roma online Stefano Addeo, docente di tedesco in un liceo della provincia di Napoli, che in un post ha augurato alla figlia di Giorgia Meloni “la stessa sorte della ragazza di Afragola”, riferendosi alla 14enne Martina Carbonaro, uccisa dall’ex fidanzato Alessio Tucci. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Governo: prof autore minacce a figlia Meloni, chiedo scusa, mio gesto stupido

Stefano Addeo, il prof campano si scusa per gli insulti alla figlia di Giorgia Meloni: «È stato un gesto stupido, scritto d'impulso»

Stefano Addeo, il professore campano coinvolto in una polemica per insulti alla figlia di Giorgia Meloni, ha chiesto scusa, definendo il suo gesto "stupido e impulsivo".

