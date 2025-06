Governo contro la piazza per Gaza Tajani | “L’opposizione usa le vittime palestinesi per propaganda”

Il dibattito su Gaza si intensifica, con il governo che alza la voce contro l’opposizione. Il vicepremier Tajani accusa i partiti avversari di strumentalizzare le vittime palestinesi per fare propaganda. Questo scontro evidenzia un trend crescente: la polarizzazione delle opinioni su temi delicati e complessi. In un contesto di forte tensione, è interessante notare come la questione della pace diventi spesso terreno di battaglia politica. Cosa ne pensi?

Il vicepremier Antonio Tajani va all'attacco dei partiti dell'opposizione che hanno promosso la manifestazione per Gaza di sabato prossimo e che a suo dire usano "le vittime palestinesi per fare propaganda". Anche per il ministro Crosetto la gran parte dei manifestanti sono "sedicenti pacifisti" che "saranno lì solo per alimentare l'odio contro il governo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gaza, Tajani "Rassicurazioni da Sa'ar per far entrare aiuti italiani"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto assicurazioni dal ministro israeliano sulla possibilità di far entrare gli aiuti italiani a Gaza, inclusi strumenti forniti tramite Food for Gaza.

