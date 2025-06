Gorgonzola sempre più leader italiano dei formaggi | è al terzo posto in Italia

Il Gorgonzola si conferma un vero gigante nel mondo dei formaggi italiani, piazzandosi al terzo posto per consumo nel Bel Paese! Durante l'assemblea del Consorzio, è emerso che questo simbolo della tradizione casearia non solo conquista le tavole, ma rappresenta anche un patrimonio culturale millenario. Con il crescente interesse per i prodotti tipici, il Gorgonzola si posiziona come protagonista di un trend gastronomico che celebra la qualità e l'autenticità. Siamo pronti a gustarlo?

Il gorgonzola è tra i formaggi più consumati in Italia. Lo hanno rivelato i dati presentati all'assemblea generale annuale dei soci del Consorzio Gorgonzola che si è svolta venerdì 23 maggio a Milano. Come ricorda il Consorzio "il formaggio gorgonzola Dop è un'eccellenza millenaria nata.

