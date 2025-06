Google Veo 3 video iperrealistici generati da AI | un salto tecnologico che lascia senza parole

Google ha appena svelato Veo 3, un modello di intelligenza artificiale capace di generare video iperrealistici da frasi scritte. Questo salto tecnologico non solo stupisce, ma solleva interrogativi sul futuro della creatività e dell'autenticità . In un’epoca in cui la disinformazione è in aumento, come influenzerà il nostro modo di percepire la realtà ? Scopri come questa innovazione sta già cambiando le regole del gioco!

Il nuovo modello di intelligenza artificiale di Google, chiamato Veo 3, è in grado di creare video ultra-realistici a partire da semplici frasi scritte. Si tratta di un’evoluzione che ha già suscitato stupore e inquietudine tra gli utenti e gli addetti ai lavori. Dopo l’impatto avuto da ChatGPT nel 2022, Veo 3 segna una nuova . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

