Golf | prima gioia per von Dellingshausen all’Austrian Open Edoardo Molinari miglior italiano

Nicolai von Dellingshausen festeggia la sua prima vittoria all'Austrian Open, un trionfo che segna una nuova era per il golf tedesco. In un contesto sempre più competitivo, il Gut Altentann Golf Club di Salisburgo si conferma terreno fertile per i talenti. Edoardo Molinari si distingue come miglior italiano, continuando a dimostrare l'eccellenza del nostro golf. Sarà l'inizio di una nuova sfida per gli azzurri? La curiosità è alle stelle!

Doppietta tedesca all’Austrian Open, alias Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand. Non è però l’ordine dei giorni scorsi quello che si vede al Gut Altentann Golf Club di Salisburgo, in Austria. Il vincitore, infatti, è Nicolai von Dellingshausen: per la quarta volta un tedesco vince il torneo austriaco, e lo fa con il record complessivo del percorso in 261 colpi (ma non di sotto par: quello resta il -23 di Markus Brier nel 2004). Il -19 conclusivo del nativo di Düsseldorf arriva con un -5 caratterizzato da un eagle, quattro birdie e un bogey nelle prime 10 buche, poi solo par fino alla 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: prima gioia per von Dellingshausen all’Austrian Open. Edoardo Molinari miglior italiano

