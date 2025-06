Golf La svedese Stark in vetta allo U S Women’s Open ad un round dal termine

La svedese Stark fa scintille allo U.S. Women’s Open, a solo un round dal traguardo! Un evento che non è solo una competizione, ma un vero e proprio spettacolo che celebra l'eccellenza femminile nel golf. Con un montepremi di 12 milioni di dollari, questo Major rappresenta il culmine della stagione e l'occasione per le golfiste di brillare come mai prima. Riuscirà Stark a mantenere la vetta? Il finale promette emozioni!

Le migliori golfiste del panorama internazionale continuano a dare spettacolo in uno dei cinque Major che contraddistinguono la stagione femminile. Siamo infatti giunti a 18 buche dalla conclusione dello U.S. Women’s Open (montepremi 12 milioni di dollari), evento nato nel 1946 ed organizzato sin dalla sua fondazione dall’LPGA Tour. Al termine del terzo round si registra un nuovo ribaltone in classifica con Maja Stark che vola al comando. Alla svedese basta il -2 di giornata per issarsi al complessivo -7 (209 colpi) che vale la vetta momentanea. Per la scandinava una lunghezza di margine sulla spagnola Julia Lopez Ramirez, e due sul terzetto tutto giapponese composto dall’e leader Mao Saigo, da Hinako Shibuno e da Rio Takeda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, La svedese Stark in vetta allo U.S. Women’s Open ad un round dal termine

