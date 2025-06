Golf il Moving Day premia Scheffler Ben Griffin sempre in lotta per il titolo

Il Memorial Tournament si anima: il "Moving Day" incorona Scottie Scheffler, che conquista la vetta con un giro da urlo a -4. Il campione del mondo non lascia spazio a scuse e si prepara a difendere la sua supremazia, mentre Ben Griffin continua a sorprendere, mantenendosi in lizza per il titolo. Un evento che, oltre al montepremi milionario, riflette la crescente passione per il golf e il talento emergente. Chi trionferĂ ?

Moving day del Memorial Tournament, Signature Event che mette in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx, che ha visto protagonista ancora una volta Scottie Scheffler. Dopo due giornate in 70-70, il n.1 al mondo è riuscito a strappare la leadership a Ben Griffin grazie ad un giro in -4 durante sabato e volare, così a -8. Dopo l’avvio da favola, -7 nel primo round, Griffin ha subito una battuta d’arresti che lo ha bloccato sul risultato accumulato durante giovedì. Due giornate in par, infatti, hanno fatto sì che lo statunitense rimanesse in gara ma non riuscisse ad allungare sul resto del field. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, il Moving Day premia Scheffler, Ben Griffin sempre in lotta per il titolo

Cerca Video su questo argomento: Golf Moving Day Premia Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Golf, il Moving Day premia Scheffler, Ben Griffin sempre in lotta per il titolo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Golf, il Moving Day premia Scheffler, Ben Griffin sempre in lotta per il titolo

Come scrive oasport.it: Moving day del Memorial Tournament, Signature Event che mette in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx, che ha visto protagonista ancora una volta ...

Torna il riconoscimento “Impegnati nel Verde” per premiare l’impegno ambientale dei circoli italiani

Riporta msn.com: Il riconoscimento ambientale promosso dalla Federazione Italiana Golf (FIG), in collaborazione ... sabato 28 giugno 2025 in occasione del “moving day” dell’82° Open d’Italia, in programma ...

The Masters 2025: Day 3, McIlroy accende il Moving Day e sogna lo Slam a Augusta

Lo riporta msn.com: Con in palio la giacca verde e un premio di 4,2 ... McIlroy accende il Moving Day e sogna lo Slam a Augusta proviene da Golf Magazine.