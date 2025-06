Golden Gala 2025 a Roma | tutto su biglietti programma azzurri in gara e dove vedere le gare

Il Golden Gala 2025 sta per accendere Roma! Venerdì 6 giugno, lo Stadio Olimpico diventerà il palcoscenico di emozioni indimenticabili, con i migliori atleti della Diamond League in gara. Non perdere l’occasione di vedere i campioni azzurri sfidare leggende del settore. I biglietti sono già disponibili e la domanda è alta: preparati a vivere un evento che celebra non solo lo sport, ma anche la passione per l’atletica!

Il grande spettacolo dell’atletica leggera è pronto a invadere lo Stadio Olimpico: venerdì 6 giugno 2025 Roma ospita il Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della Diamond League. L’evento, tra i più prestigiosi al mondo nel circuito internazionale, promette sfide emozionanti con un cast stellare tra atleti azzurri e leggende dell’atletica mondiale. L’Italia si presenta al via con 20 atleti, guidati dalle sue punte di diamante: Mattia Furlani (salto in lungo), bronzo Olimpico e campione mondiale indoor, duellerà con il greco Miltiadis Tentoglou, due volte oro Olimpico. Una rivalità che sta scrivendo la storia della disciplina. 🔗 Leggi su Funweek.it

