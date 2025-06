Gol più tardivi Serie A 2024 25 la classifica | da Lookman a Pedro e Vlahovic

La Serie A 2024/2025 sta regalando emozioni fino all'ultimo istante, con i gol più tardivi che stanno diventando il trend della stagione! Dalla classe di Lookman, premiato per la sua capacità di colpire negli ultimi minuti, a Vlahovic e Pedro, queste reti non solo decidono le partite, ma accendono anche l'entusiasmo dei tifosi. Scopri la classifica che tiene incollati gli appassionati fino al fischio finale!

State cercando i gol più tardivi della Serie A 20242025? Ecco la speciale classifica. Da Ademola Lookman dell’Atalanta (vincitore Premio Cesarini 2025, andato in scena martedì a Civitanova) a Dusan Vlahovic della Juventus, passando per i vari Pedro (Lazio), Nico Paz (Como) e Robin Gosens (Fiorentina). Scopriamo i dettagli della graduatoria dei gol più in extremis del campionato di Serie A appena terminato. Focus sulla ‘ Zona Cesarini ‘. CLASSIFICA GOL PIU’ TARDIVI SERIE A 202425. Ademola Lookman dell’Atalanta ha realizzato il gol più in extremis di tutto il campionato di Serie A, grazie al gol (98:06) del 24 settembre scorso contro il Como di Fabregas. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it