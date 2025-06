Gli ucraini distruggono 41 bombardieri di Putin con un clamoroso attacco alle basi aeree russe

Un attacco audace degli ucraini ha scosso il panorama bellico: 41 bombardieri russi distrutti in un’operazione clandestina che potrebbe segnare una svolta nel conflitto. Pur senza conferme ufficiali, le immagini circolanti sui social accendono i riflettori su una nuova fase di intensificazione e astuzia militare. Questa azione non solo sfida la potenza russa, ma riflette anche l'inesauribile determinazione dell'Ucraina nel rivendicare la propria sovranità. Un gioco strateg

Le notizie non sono ancora confermate ufficialmente, ma sono state riportate dai giornali di tutto il mondo e corredate di immagini che circolano sui social: un’operazione militare clandestina condotta dai Servizi ucraini (SBU) ha colpito e distrutto 41 aerei bombardieri a lungo raggio russi in quattro, forse cinque, aeroporti militari russi a migliaia di chilometri dal confine ucraino, e in un caso addirittura fino in Siberia a oltre quattromila chilometri dall’Ucraina. L’operazione denominata «ragnatela», pianificata nell’ultimo anno e mezzo, è stata condotta da droni introdotti clandestinamente nel territorio russo via terra e «nascosti sotto i tetti di case mobili in legno, già posizionate su camion», secondo quanto riportata il Kyiv Independent. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gli ucraini distruggono 41 bombardieri di Putin con un clamoroso attacco alle basi aeree russe

I sindaci ucraini sono sempre più il volto civile della resistenza anti russa

In Ucraina, i sindaci stanno diventando il volto della resistenza civile contro l'invasione russa. Nonostante la guerra, le comunità devono continuare a funzionare: garantendo servizi essenziali come acqua, pulizia e raccolta rifiuti.

