Gli tolgono lo Smartphone studente ricoverato a seguito di tremori in tutto il corpo Era in crisi d’astinenza come da alcool

Un ragazzo, colpito da tremori e ricoverato d'urgenza, ha mostrato segni inquietanti di crisi d'astinenza... non dall'alcol, ma dal suo smartphone. Questo episodio, avvenuto al pronto soccorso di Orbassano, evidenzia un fenomeno sempre più diffuso: la dipendenza digitale. Il professor Gianluca Rosso sottolinea l'importanza di riconoscere i segnali di allerta. È tempo di riflettere su quanto incida la tecnologia sulle nostre vite!

Tremori su tutto il corpo, genitori in panico, ricoverato d'urgenza un ragazzo al quale era stato proibito lo smartphone. Succede al pronto soccorso dell’ospedale San Luigi di Orbassano, come riporta TGcom24. Il professor Gianluca Rosso – docente di psichiatria presso l’Università degli Studi di Torino – ha osservato che i sintomi rilevati risultavano compatibili con quelli tipici di una crisi d’astinenza da sostanze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'era digitale porta con sé nuove sfide: un ragazzo di Torino ha dovuto affrontare una crisi d'astinenza da smartphone, dimostrando che le dipendenze tecnologiche sono ormai una realtà.

