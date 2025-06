Gli tolgono lo Smartphone studente ricoverano a seguito di tremori in tutto il corpo Era in crisi d’astinenza come da alcool

Un giovane ricoverato in crisi d’astinenza da smartphone: un segnale allarmante in un'epoca dominata dalla tecnologia. I tremori, simili a quelli da astinenza da alcol, evidenziano quanto il legame con i dispositivi digitali possa diventare tossico. Questo episodio ci invita a riflettere sul nostro rapporto con la tecnologia e sull'importanza di una disintossicazione digitale. È ora di mettere in discussione il nostro uso quotidiano degli smartphone!

Tremori su tutto il corpo, genitori in panico, ricoverato d'urgenza un ragazzo al quale era stato proibito lo smartphone. Succede al pronto soccorso dell’ospedale San Luigi di Orbassano, come riporta TGcom24. Il professor Gianluca Rosso – docente di psichiatria presso l’Università degli Studi di Torino – ha osservato che i sintomi rilevati risultavano compatibili con quelli tipici di una crisi d’astinenza da sostanze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Tolgono Smartphone Studente Ricoverano Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Gli tolgono lo Smartphone, studente ricoverano a seguito di tremori in tutto il corpo. Era in crisi d'astinenza come da alcool. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gli tolgono smartphone, 15enne in ospedale per crisi d'astinenza

Scrive msn.com: È finito al pronto soccorso in stato di agitazione psicomotoria severa dopo che i genitori gli avevano tolto il cellulare. (ANSA) ...

I genitori tolgono il cellulare al figlio adolescente: ricoverato in crisi di astinenza

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Orbassano (Torino) - Il ragazzo è stato sottoposto a importanti terapie ansiolitiche. L'esperto, "Gli smartphone creano un legame simile a quello ottenuto dall'abuso di alcol, fumo, droga" ...

Gli tolgono lo smartphone, 15enne in ospedale per crisi d'astinenza

Come scrive informazione.it: "Quando è arrivato in pronto soccorso presentava esattamente gli stessi sintomi di una persona in crisi di astinenza da sostanze", ha raccontato il professor… Leggi ...