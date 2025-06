Gli studenti del Liceo Fulcieri protagonisti al convegno nazionale ' Oltre gli schermi' con il progetto Youngle

Gli studenti del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Forlì si sono distinti al convegno nazionale "Oltre gli schermi" con il loro innovativo progetto Youngle. In un'epoca in cui il benessere digitale è fondamentale, i ragazzi hanno presentato strategie per un uso consapevole della tecnologia, affrontando temi cruciali come la salute mentale. Questa iniziativa non solo cattura l'attenzione, ma rappresenta anche un segnale positivo verso una generazione più consapevole e responsabile.

Un gruppo di studenti del quarto anno di corso del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì ha partecipato attivamente al Convegno Nazionale “Oltre gli schermi". Benessere digitale e salute mentale: strategie per un uso consapevole delle tecnologie digitali”, promosso dall’Unità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Gli studenti del Liceo Fulcieri protagonisti al convegno nazionale 'Oltre gli schermi' con il progetto Youngle

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Bellezza e Architettura: gli studenti del Liceo Medi di Battipaglia a confronto con l’architetto Carlo Tomeo e il docente universitario Alfonso Amendola

Bellezza e architettura si incontrano il 17 maggio al Liceo E. Medi di Battipaglia, dove gli studenti dialogheranno con l'architetto Carlo Tomeo e il docente Alfonso Amendola.

Cerca Video su questo argomento: Studenti Liceo Fulcieri Protagonisti Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gli studenti del Liceo Fulcieri protagonisti al convegno nazionale 'Oltre gli schermi' con il progetto Youngle. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tg Giovani, protagonisti gli studenti del Liceo classico Maurolico e del Liceo scientifico Galilei di Spadafora

Scrive msn.com: Tg Giovani, protagonisti gli studenti del Liceo classico Maurolico e del Liceo scientifico Galilei di Spadafora More for You Questo miliardario ha costruito la sua pista da 200 milioni ...

Tg Giovani: protagonisti gli studenti del Liceo Felice Bisazza

Riporta msn.com: Veronica Gentili e le sue cicatrici invisibili: dieci anni di analisi per risolvere il conflitto con la madre Fiat Uno Mille, ha zero chilometri e vale una fortuna “Invito a cena di Gianni ...

Iscrizioni, lo scientifico resta al primo posto

Segnala ilrestodelcarlino.it: Ecco le scelte dei futuri ‘primini’: 295 studenti al liceo ‘Fulcieri’, 250 al classico (34 all’indirizzo tradizionale), 209 all’Iti. Cresce l’aeronautico Il numero degli alunni ...