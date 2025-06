Gli i-Days iniziano con Justin Timberlake Il principe del pop fa ballare l’Ippodromo

Milano è pronta a scatenarsi con l'attesissimo ritorno di Justin Timberlake, il principe del pop, che aprirà i I-Days all'Ippodromo Snai San Siro! Questo evento segna non solo l'inizio della stagione estiva dei concerti, ma anche un trend sempre più forte: la voglia di esperienze musicali all'aperto. Mentre ci lasciamo alle spalle le restrizioni, prepariamoci a vivere serate indimenticabili sotto le stelle. Chi sarà il prossimo grande nome?

Milano – I-Days si (ri)comincia. Spetta, infatti, domani a Justin Timberlake aprire sotto le stelle (si spera) dell' Ippodromo Snai San Siro un'edizione 2025 più snella di quella dell'estate scorsa (430 mila presenze complessive), ma non meno carica di motivi d'interesse. Prova ne sia il ritorno dell'idolo di Memphis, al secolo Justin Randall Timberlake, 44 anni, 70 milioni di dischi venduti e matrimonio italiano, con l'attrice Jessica Biel nel 2012 a Savelletri di Fasano, nuovamente in città otto anni dopo il FutureSexLoveShow approdato al Forum. Ora è il turno del Forget Tomorrow World Tour, messo in strada da Justin un anno fa a Vancouver per sostenere le fortune del suo sesto album solista "Everything I thought it was", in arrivo a Milano nella versione festival e quindi con una produzione decisamente meno impegnativa di quella indoor caratterizzata, fra l'altro, dal palco flottante su cui l'ex NSYNC cantava "Mirrors" spostandosi sulle teste dei fans adoranti sospeso nel vuoto da quattro cavi d'acciaio.

Partenza col... botto. Justin Timberlake apre gli ’I-Days’ a Milano

Justin Timberlake segna l'apertura degli I-Days a Milano, un evento che promette di farci cantare a squarciagola! Quest'anno il festival, che dal 1999 ha ospitato leggende della musica, accoglie migliaia di appassionati all'Ippodromo Snai di San Siro.

