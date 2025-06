Gli avversari Mister Stroppa sprona i suoi | Possiamo farcela

Mister Stroppa suona la carica! In vista del match cruciale di stasera, il tecnico dei grigiorossi ha spronato i suoi: "Dobbiamo dare il massimo, non possiamo permetterci passi falsi." In un campionato sempre più competitivo, la concentrazione sarà la chiave per ottenere il successo. I ragazzi sono pronti a dimostrare che le potenzialità ci sono e che l'unione fa la forza. Riusciranno a centrare l’obiettivo? La risposta sul campo!

Mister Giovanni Stroppa ha caricato la sua squadra in vista del match di stasera: "Siamo ben consapevoli che abbiamo un solo risultato a disposizione, andremo alla ricerca di questo obiettivo. Abbiamo le potenzialità ". Il tecnico dei grigiorossi ha raccomandato ai suoi giocatori massima concentrazione: "Non dovremo sbagliare l’approccio alla gara, se staremo bene mentalmente, sono sicuro che faremo una buona prestazione". Sarà una Cremonese con qualche problema in difesa, stante le assenze di Ravanelli e Bianchetti (anche se quest’ultimo risulta tra i convocati). "La preoccupazione c’è, ma inizieremo in undici e finiremo in undici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli avversari. Mister Stroppa sprona i suoi: "Possiamo farcela»

Gli avversari Il tecnico Stroppa è consapevole delle difficoltà che la sua squadra incontrerà sotto le Apuane. "Sono tignosi e giocano un buon calcio»

