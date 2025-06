Gli Austriaci Garibaldi la guerra Quasi duecento anni a Bersaglio

Nel primo quarto dell'Ottocento, la Brianza vive un fermento straordinario sotto il dominio austriaco. I soldati del 55° Reggimento si trovano a Monza, non solo per controllare ma anche per interagire con una popolazione in cerca di libertà . Questo contesto storico prelude alla nascita del Risorgimento, un movimento che cambierà per sempre il volto dell'Italia. Una storia di lotta, speranza e cambiamento è sul punto di esplodere!

Primo quarto dell'Ottocento, Napoleone è ormai caduto da un pezzo e in Lombardia comandano gli Austriaci. La Brianza fa parte del Regno Lombardo-Veneto e a Monza sono stanziate le truppe del suo 55° Reggimento. Sono anni caldi, sono anni difficili. E tutti quei soldati di stanza in città non possono starsene con le mani in mano. Hanno bisogno di esercitarsi. Ed è allora, nel 1827, che la municipalità di Monza decide di acquistare un terreno per farci un " Bersaglio " e consentire alle truppe di esercitarsi con le armi da fuoco. Lo spazio non manca, e il 10 maggio il Comune si compra un terreno, in un tratto di strada abbandonato ai confini con Lissone, fra via della Birona e l'attuale via Boito.

