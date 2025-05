Gli anziani in Italia sono sempre più soli

La solitudine degli anziani in Italia è un fenomeno allarmante che riflette una società in cambiamento. Sempre più over 65 si trovano isolati, spesso a causa di un ambiente poco inclusivo e di una cultura che fatica a valorizzare la loro esperienza. Questo trend preoccupa, ma offre anche un'opportunità: promuovere iniziative sociali e comunitarie per ricucire il tessuto sociale e restituire dignità e compagnia a chi ne ha più bisogno. Nella connessione c'è la chiave del benessere

L'Italia è una nazione poco accogliente nei confronti degli anziani, soprattutto quando si parla di solitudine (non desiderata) per via di vedovanza, pensionamento, problemi fisici e difficoltà di movimento. Le persone della terza età che vivono nella penisola, infatti, sono lasciate più sole. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Gli anziani in Italia sono sempre più soli

Pensioni in aumento in Italia ma mancano servizi per anziani, Sud ancora indietro

In Italia, le pensioni sono in aumento, ma i servizi per gli anziani, soprattutto al Sud, sono ancora insufficienti.

