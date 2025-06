Giuseppe Tagliavini da Ravenna alla Weta FX | il maestro degli effetti visivi racconta la sua carriera

Giuseppe Tagliavini, maestro degli effetti visivi, racconta il suo straordinario viaggio da Ravenna a Weta FX, la fucina dei blockbuster. Con un curriculum che spazia da "Zora la Vampira" a "Avatar: La Via dell'Acqua", Tagliavini ci offre uno sguardo esclusivo su un settore in continua evoluzione. E la sua recente delusione per l'Oscar? Un episodio che illumina la competizione nel mondo del cinema. Scopri le sue esperienze e ispirazioni a FalComics

Decine e decine di film nel suo curriculum, da Zora la Vampira ad Avatar 2: Giuseppe Tagliavini ci racconta la sua carriera a FalComics 25 (compresa la delusione per l'Oscar perso quest'anno). Da Ravenna a Miramar, Wellington, Nuova Zelanda. O da Zora la vampira dei Manetti bros ad Avatar: la via dell'acqua di James Cameron. Comunque la si osservi, la carriera di Giuseppe Tagliavini colpisce. Che si tratti di geografia o di lista di film di cui ha curato gli VFX, il suo percorso è quello di tanti italiani desiderosi di lavorare nel mondo della settima arte che, per i soliti limiti di un'industria cinetelevisiva assente, o quantomeno che non può essere paragonata a quella di contesti ben più dinamici e strutturati, finiscono poi a farsi un nome altrove. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Giuseppe Tagliavini, da Ravenna alla Weta FX: il maestro degli effetti visivi racconta la sua carriera

