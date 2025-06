Giuntoli Juve è addio! Accordo per la risoluzione consensuale La reazione del dg e il futuro verso questa destinazione

Giuntoli e Juventus, un legame che si interrompe! L'accordo per la risoluzione consensuale segna una nuova era per entrambi. Mentre il dg riflette sull’amarezza di una fine anticipata, si apre per lui la possibilità di reinventarsi altrove. Questo addio non è solo un cambiamento personale, ma un segnale forte nel mondo del calcio, dove le strategie e le scelte si rinnovano costantemente. Chi sarà il prossimo a seguire questo esempio?

Giuntoli è pronto a dire addio alla Juve e ripartire da una nuova esperienza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il dt starebbe metabollizando la scelta della società: inizialmente l’amarezza per l’avventura terminata prima del previsto con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Giuntoli Juve, è addio! Accordo per la risoluzione consensuale. La reazione del dg e il futuro verso questa destinazione

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità

Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Cerca Video su questo argomento: Giuntoli Juve Addio Accordo Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, scontro Elkann-Giuntoli: come si è arrivati all'addio e perché Gasperini ora è in pole per la panchina; Giuntoli Juve: c'è l'accordo per la risoluzione consensuale; Tuttosport - Juventus-Giuntoli, accordo per l’uscita. La reazione del dirigente che può già ripartire; Calciomercato del 29 maggio: Milan-Allegri: c'è la firma. Conte resta al Napoli, la Juve dà l'addio a Giuntoli. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Juventus, con Giuntoli accordo per l'uscita: ecco dove può andare ora

Da msn.com: La Juventus si appresta a ufficializzare importanti cambiamenti nel proprio organigramma dirigenziale. Dopo settimane di indiscrezioni, è ...

C'è l'accordo tra Giuntoli e la Juventus per la risoluzione contrattuale con buonuscita

msn.com scrive: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Giuntoli-Juventus, retroscena incredibile: ha reagito in questo modo al licenziamento imposto da Elkann

Si legge su jmania.it: Giuntoli-Juventus, retroscena incredibile: ha reagito in questo modo al licenziamento imposto dalla società. Le ...