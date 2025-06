Giugno è il mese del Pride tutte le manifestazioni in Italia

Giugno è il mese del Pride, un momento di celebrazione e ribellione che travolge l'Italia e il mondo intero. Le strade si colorano di arcobaleno per sostenere i diritti, la diversità e l'amore in tutte le sue forme. Ogni corteo è un passo verso una società più inclusiva: l’orgoglio LGBTQIA+ non è solo un evento, ma un movimento che invita tutti a unirsi. Scopri il calendario degli eventi e fai sentire la tua voce!

Giugno è il Pride Month, il mese dell’orgoglio Lgbtqia+. Il momento dell’anno in cui si marcia a sostegno dei diritti di tutti, promuovendo l’amore in ogni sua forma e la parità sociale. In tutta Italia, anzi in tutto il mondo, si organizzano i cortei del Gay Pride e numerose altre manifestazioni a supporto della comunità Lgbtqia+. Ecco il calendario completo degli eventi italiani. I Pride di giugno in Italia. In alcune città d’Italia le celebrazioni sono iniziate già a maggio, con la Onda Pride 2025 organizzata da Arcigay e altre associazioni locali e nazionali a Crema, Piacenza, Alessandria, Caserta, Enna, Padova e Savona. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giugno è il mese del Pride, tutte le manifestazioni in Italia

