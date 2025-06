Giubileo delle famiglie a Roma Lojudice con i duecento senesi

Il Giubileo delle Famiglie, svoltosi a Roma con la partecipazione di duecento senesi e il cardinale Lojudice, rappresenta un momento di rinascita collettiva in un periodo di sfide sociali. Questa celebrazione non è solo un evento religioso, ma un richiamo all'importanza della famiglia come pilastro della comunità . La partecipazione massiccia dimostra quanto sia forte il desiderio di unità e speranza in un’epoca di cambiamenti rapidi. Un invito a riscoprire i legami

Giubileo delle famiglie: in duecento da Siena e Montepulciano a Roma con il cardinale Lojudice. Un pellegrinaggio di fede, speranza e unità familiare ha animato la giornata di ieri a Roma, dove i duecento fedeli provenienti dalle diocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e di Montepulciano-Chiusi-Pienza si sono riuniti per celebrare il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani. Guidati dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, i pellegrini hanno iniziato la giornata con la Santa messa nella basilica di Sant’Antonio in Laterano, in via Merulana. Durante l’omelia, il cardinale ha offerto una riflessione intensa e toccante sul valore della santità e sul senso profondo del Giubileo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giubileo delle famiglie a Roma. Lojudice con i duecento senesi

Cerca Video su questo argomento: Giubileo Famiglie Roma Lojudice Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giubileo delle Famiglie. Pellegrini diretti a Roma con il cardinale Lojudice; Giubileo delle famiglie a Roma. Lojudice con i duecento senesi; In tanti dalla Toscana al Giubileo delle famiglie. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Giubileo delle famiglie a Roma. Lojudice con i duecento senesi

Segnala msn.com: I fedeli delle due diocesi hanno partecipato ieri alla messa nella basilica di Sant’Antonio in Laterano. Poi la visita alla tomba di papa Francesco e nel pomeriggio la partecipazione alla grande Festa ...

Giubileo delle Famiglie. Pellegrini diretti a Roma con il cardinale Lojudice

Secondo msn.com: Due diocesi riunite per partecipare a questa due giorni carica di significato. Domattina alle 10,30 in piazza San Pietro la celebrazione della Santa Messa.

Giubileo delle famiglie a Roma, dalla Diocesi di Trapani in 50 in partenza per Roma

Secondo itacanotizie.it: Sono attesi a Roma 60 mila pellegrini da 120 nazioni per il Giubileo delle famiglie, bambini, nonni, anziani che si terrà da domani fino a domenica ...