Giubileo della famiglie Papa Leone XIV | Il matrimonio è il vero amore tra uomo e donna

Durante il Giubileo delle Famiglie, Papa Leone XIV ha ribadito l'importanza del matrimonio come espressione del vero amore tra uomo e donna. In un'epoca in cui le relazioni sono messe alla prova, il Papa invita i genitori a essere modelli di coerenza e autenticità. Il matrimonio, ha sottolineato, non è solo un vincolo, ma una chiamata a donare vita e amore, un messaggio che risuona forte nel cuore della società contemporanea.

«Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l’uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo». Lo ha detto il Papa nell’omelia della messa del Giubileo delle famiglie sottolineando che questo amore "rende capaci, a immagine di Dio, di donare la vita». Quindi ha invitato i genitori ad essere per i figli «esempi di coerenza, comportandovi come volete che loro si comportino,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giubileo della famiglie, Papa Leone XIV: "Il matrimonio è il vero amore tra uomo e donna"

Cerca Video su questo argomento: Giubileo Famiglie Papa Leone Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Giubileo della famiglia, tre giorni per raccontare la bellezza delle relazioni; Giubileo di famiglie, bimbi, nonni e anziani: l'amore donato e ricevuto; Papa Leone XIV: in diretta su gli eventi del weekend; In 130 dal Trentino al Giubileo delle famiglie. La Messa con papa Leone e la preghiera sulla tomba di Francesco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Papa: "Il matrimonio è il vero amore tra uomo e donna"

Si legge su tgcom24.mediaset.it: Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa del Giubileo delle famiglie, sottolineando che questo amore "rende capaci, a immagine di Dio, di donare la vita". Quindi, Leone XIV ha invitato i genitori a ...

Giubileo della famiglie, Papa Leone XIV: "Il matrimonio è il vero amore tra uomo e donna"

Lo riporta msn.com: «Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l’uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo». Lo ha detto il Papa nell’omelia della messa del Giubileo delle famiglie sottolineando ...

Papa Leone XIV: “Dalle famiglie viene generato il futuro dei popoli”

Scrive acistampa.com: Nell’omelia della Messa del Giubileo delle famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani, Papa Leone XIV riprende il Vangelo odierno e sottolinea Gesù che prega per noi. E chiede di essere “una sol ...