Giro il saluto del Papa ai ciclisti

Un momento unico, quello del saluto di Papa Leone XIV ai ciclisti del Giro d'Italia! "Siete modelli per i giovani di tutto il mondo", ha sottolineato il Pontefice, richiamando l'importanza dello sport come fonte di ispirazione. In un'epoca in cui i valori positivi sono piĂą che mai necessari, questi atleti non rappresentano solo una competizione, ma un simbolo di resilienza e passione. Un messaggio forte in un contesto globale che cerca nuovi eroi!

16.10 "Siete modelli per i giovani di tutto il mondo". Lo ha detto Papa Leone XIV ai corridori alla partenza dell'ultima tappa del Giro. Dopo gli 8km di sfilata da Caracalla, la carovana ha costeggiato il colonnato del Bernini e quindi ha attraversato i giardini vaticani. In Piazza dei Protomartiri Romani ha ricevuto il saluto del Pontefice (cui è stata donata la maglia rosa). "Il ciclismo è importante come lo sport in generale. Spero che avete imparato a curare lo spirito come il corpo", ha detto Leone XIV. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

