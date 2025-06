Giro d' ItaliaRoma incorona Simon Yates

Roma, il cuore pulsante d'Italia, ha accolto con entusiasmo Simon Yates, trionfatore del 108° Giro d'Italia. In un finale mozzafiato al Circo Massimo, l'olandese Olav Kooij si è imposto nell'ultima tappa, portando la corsa a un epilogo indimenticabile. Questo evento non è solo un trionfo sportivo, ma un richiamo alla bellezza della nostra tradizione ciclistica, che continua a scrivere capitoli avvincenti nel panorama mondiale. Chi

19.26 La Città Eterna, con lo scenografico traguardo al Circo Massimo, celebra il grande trionfatore del 108° Giro d'Italia,il britannico Simon Yates,e applaude Olav Kooij, vincitore della ventunesima e ultima tappa (143km), passerella finale lungo le strade di Roma che si accende come da copione nelle battute finali. L'olandese si aggiudica un'affollata volata precedendo sotto lo striscione l'australiano Kaden Groves, il milanese Matteo Moschetti e il danese Mads Pedersen. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

