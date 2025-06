Giro d’Italia tappa 20 | Verrès-Sestriere Colle del Lys e ascensione al Colle delle Finestre

Il Giro d'Italia entra nel vivo con la ventesima tappa: un percorso di 205 km che sfida i ciclisti tra Verrès e Sestriere, culminando nell’ascesa al Colle delle Finestre. Questa tappa non è solo una prova di resistenza, ma un vero e proprio crocevia per la classifica finale. Chi avrà il coraggio di affrontare le salite più temute? Non perdere l'occasione di seguire questa battaglia epica tra i campioni.

Il Giro d'Italia riprende la sua corsa con la ventesima tappa che, partendo da Verrès e arrivando a Sestriere, promette emozioni forti e decisivi sviluppi nella classifica finale della Corsa Rosa. In questa giornata, il percorso di 205 km si presenta come una delle prove più arduse, con cinque gradini di difficoltà che metteranno a

