Giro d’Italia parata trionfale per Simon Yates L’ultima volata al Circo Massimo a Kooij

Simon Yates festeggia trionfante al Circo Massimo, coronando il sogno di una vita con la vittoria del suo primo Giro d'Italia. In un finale mozzafiato, l’olandese Kooij, spinto da Van Aert, ha catturato l'attenzione, mentre Roma si trasforma in palcoscenico di emozioni. Questo trionfo non solo celebra un atleta, ma rappresenta anche una rinascita per il ciclismo, un sport sempre più protagonista nel cuore degli italiani. Chi sarà il prossimo campione

La passerella finale sulle strade di Roma vede la prevedibile volata di gruppo con Van Aert che tira alla grande l'olandese. Grande soddisfazione per la squadra dell'inglese, che vince il suo primo Giro in carriera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giro d’Italia, parata trionfale per Simon Yates. L’ultima volata al Circo Massimo a Kooij

