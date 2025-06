Giro d’Italia Papa saluta i ciclisti e riceve la maglia rosa

Un incontro straordinario ha animato il Giro d’Italia: Papa Leone XIV ha accolto i ciclisti nel cuore del Vaticano, sottolineando il loro ruolo di ispirazione per le nuove generazioni. In un momento in cui lo sport diventa mezzo di unione e speranza, il Pontefice ha ricevuto la maglia rosa, simbolo di eccellenza e perseveranza. Sarà questo il segnale che ci invita a riflettere sull’importanza dei valori sportivi nella società contemporanea?

(Adnkronos) – Papa Leone XIV oggi ha salutato i ciclisti del Giro d’Italia 2025 al passaggio nello Stato della Città del Vaticano. “Siete un modello per i giovani del mondo” ha detto il Pontefice con un breve discorso a braccio in italiano che, poi, ha tradotto anche in inglese. I corridori del Giro d’Italia si sono fermati davanti al Pontefice, che li stava attendendo alle porte del Vaticano in occasione dell’ultima tappa della Corsa Rosa. Il patron di Rcs, Urbano Cairo, gli ha consegnato una maglia rosa. Era accompagnato dal direttore generale di Rcs Sport, Paolo Bellino e dal direttore della corsa Mauro Vegni. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Leggi anche Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci - Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

Se ne parla anche su altri siti

Il Papa ai corridori del Giro d'Italia: siete un modello per i giovani del mondo; Giro d'Italia: Papa Leone saluta la corsa, passerella finale a Roma per una vittoria a sorpresa; Giro d'Italia 2025 - Papa Leone XIV accoglie i ciclisti in Vaticano - Video; Il Giro d'Italia in Vaticano, Papa Leone XIV saluta i ciclisti. VIDEO. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Giro d’Italia 2025, Papa Leone XIV saluta i ciclisti: “Curate spirito oltre al corpo”

Si legge su msn.com: Passerella finale nella Capitale per il vincitore del Giro d’Italia 2025 Simon Yates, in Maglia Rosa dopo l’impresa di sabato sul Colle delle Finestre. L’ultima frazione è passata dal Vaticano, dove i ...

Il Giro d’Italia incontra Papa Leone XIV: “Mente, corpo e spirito. Siete esempio per i più giovani”

Scrive fanpage.it: Poco prima del via ufficiale dell'ultima tappa del Giro d'Italia, la Carovana Rosa ha attraversato Città del Vaticano e si è fermata al cospetto di Papa ...

Il Giro d'Italia in Vaticano, Papa Leone XIV saluta i ciclisti. VIDEO

Da tg24.sky.it: Il Giro d'Italia è passato in Vaticano e Papa Leone XIV ha salutato i ciclisti, ricevendo anche la maglia rosa. "Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo, si ama il Giro d'Italia non ...