Giro d’Italia oltre 4500 persone al family ride | la pedala che apre l’ultima tappa

La pedalata per famiglie del Giro d'Italia ha visto un'affluenza straordinaria di oltre 4500 partecipanti, un segnale chiaro di come il ciclismo stia diventando sempre più un'attività inclusiva e condivisa. Le magliette rosa che hanno invaso le strade del centro non sono solo un simbolo della corsa, ma rappresentano un trend crescente verso uno stile di vita attivo e sostenibile. Scopri come la passione per la bici sta unendo generazioni!

Ha confermato le aspettative, in termini di partecipazione, la pedalata per famiglie organizzata in previsione dell’ultima tappa del Giro d’Italia. Il family ride nelle strade del centro Migliaia di magliette rosa hanno sfilato in sella ad una bici per i 6,8 chilometri del centro, nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Giro d’Italia, oltre 4500 persone al “family ride”: la pedala che apre l’ultima tappa

