Giro d' Italia Olav Kooij vince l' ultima tappa a Roma | donata la maglia rosa a Papa Leone XIV

Olav Kooij brilla a Roma, conquistando l'ultima tappa del Giro d'Italia e regalando un momento storico con la maglia rosa donata a Papa Leone XIII. Un trionfo che non è solo sportivo, ma anche simbolo di speranza e rinascita in un periodo di sfide globali. La celebrazione dello sport incontra la spiritualità, creando un legame unico tra ciclisti e comunità. Kooij è ora un nome da ricordare!

Il ciclista olandese della Visma-Lease a Bike, la squadra che ha conquistato la corsa rosa con Simon Yates, centra il successo in volata nella frazione conclusiva. Emozione per l'incontro con il pontefice che ha salutato i vincitori della classifiche e benedetto i corridori È Kooij il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Giro d'Italia, Olav Kooij vince l'ultima tappa a Roma: donata la maglia rosa a Papa Leone XIV

Leggi anche Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci - Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

