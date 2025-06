Giro d’Italia oggi passaggio in Vaticano con saluto del Papa

Oggi il Giro d’Italia fa tappa in un luogo unico: il Vaticano. Un saluto speciale da Papa Leone XIV ai ciclisti, che rievoca la storica accoglienza di Papa Francesco. Questo gesto non è solo un tributo allo sport, ma un simbolo di unità e speranza in un periodo di crescente attenzione verso la sostenibilità e il benessere. Un momento che ci ricorda quanto sia importante pedalare insieme verso un futuro migliore!

Papa Leone XIV oggi saluterà i ciclisti del Giro d'Italia 2025 al passaggio nello Stato della Città del Vaticano. "Anche nel ricordo di Papa Francesco che aveva accolto la proposta presentata dal Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, e realizzata insieme con il Governatorato dello Stato

Gli orologi indossati da Papa Leone XIV fanno il giro dei social: ecco di che modelli si tratta

Gli orologi indossati da Papa Leone XIV stanno catturando l'attenzione sui social media. La sua elezione ha segnato un cambio di tendenza nel vestiario papale, offrendo uno sguardo affascinante sui modelli di orologi scelti.

