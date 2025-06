Giro d’Italia oggi l’ultima tappa | orario percorso e dove vederla

Oggi si chiude il Giro d'Italia 2025 con l'ultima tappa che avrà come sfondo la maestosa Roma. Simon Yates, in maglia rosa, è pronto a brindare al suo trionfo in una capitale che celebra la Corsa Rosa per la terza volta consecutiva. Non perdere la passerella finale: un momento imperdibile che unisce sport e bellezza! Scopri dove seguire l'emozione di questo evento che incarna la passione italiana per il ciclismo.

(Adnkronos) – Si chiude il Giro d'Italia 2025 con la 21esima e ultima tappa. Oggi, domenica 1 giugno, la Corsa Rosa arriva a Roma per la passerella finale. Per la terza volta consecutiva (la 51esima totale) la Capitale accoglie la frazione conclusiva. In maglia rosa c'è Simon Yates, autore di una grandiosa prova di forza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giro d’Italia, oggi l’ultima tappa: orario, percorso e dove vederla

Articoli recenti che potrebbero piacerti

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Cerca Video su questo argomento: Giro D Italia Oggi Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Come cambia la classifica generale dopo San Valentino Brentonico; Mads Pedersen vince la Tappa 13 del Giro d’Italia 2025; Preview Tappa 18: la Brianza attende la volata; Preview Tappa 16: a San Valentino c’è il primo tappone spartiacque. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Roma-Roma: orari TV, percorso e favoriti

Come scrive fanpage.it: Gran Finale del Giro d'Italia con l'arrivo in Capitale dopo 143 chilometri: la Roma-Roma scatterà dai Giardini Vaticani con arrivo al Circo Massimo ...

Dove vedere la 21ª e ultima tappa del Giro d'Italia (circuito di Roma), in tv

msn.com scrive: Ultima tappa del Giro d’Italia domenica 1° giugno. Si arriva, per la settima volta nella storia della corsa Rosa (e per la terza consecutiva) a Roma. Sarà una passerella finale tra le strade della Cap ...

Giro D'italia: tutte

Riporta gazzetta.it: La Cima Coppi del Giro 2025 (scollinamento a quota 2.178 metri) è una salita su sterrato di 18,5 km con un dislivello di 1.694 metri. L'ascesa ha una pendenza media del 9,2% e punte del 14% nella ...