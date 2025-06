Giro d’Italia maglia rosa a Yates | a Roma la passarella finale

Il Giro d’Italia si chiude in grande stile a Roma, con Simon Yates che conquista la tanto ambita maglia rosa. Questo trionfo segna una nuova era per il ciclismo, un sport che, dopo mesi di incognite e sfide globali, torna a brillare sotto i riflettori. La passarella finale nella Capitale non è solo un momento di celebrazione, ma un simbolo di resilienza. Scopri come lo sport può unire e ispirare in tempi difficili!

Si è concluso il Giro d’Italia con la passarella finale a Roma: la maglia rosa è stata conquistata da Simon Yates. Per la terza volta consecutiva, la 51esima nella storia, il Giro d’Italia si è concluso a Roma. Oggi nella Capitale è andata in scena la 21esima e ultima tappa della Corsa Rosa. La giornata decisiva per l’edizione numero 108 del Giro, è stata quella di ieri dove Simon Yates ha concluso al terzo posto al traguardo di Sestriere con oltre 5 minuti di vantaggio su Isaac Del Toro – arrivato nono – e ha conquistato la Maglia Rosa. Giro d’Italia, il trionfo di Simon Yates: a Roma ha vinto Kooij. 🔗 Leggi su Sportface.it

Il Giro d'Italia in Vaticano, il Papa saluta i ciclisti

Il Giro d'Italia in Vaticano, Papa Leone XIV saluta i ciclisti. VIDEO

Giro d'Italia, il discorso del Papa ai corridori passati da Città del Vaticano

