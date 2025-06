Giro d' Italia l' ultima tappa va in scena a Roma | il percorso

Il Giro d'Italia chiude il sipario nella storica Roma, con un percorso che celebra la bellezza della Capitale. La tappa finale, un mix di lunghe tratte e giri emozionanti tra monumenti iconici, promette spettacolo e adrenalina. Con i ciclisti che sfrecciano tra storia e modernità , l’evento si allinea al trend crescente di valorizzazione delle città attraverso manifestazioni sportive. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica!

La tappa finale del Giro d'Italia è divisa in due parti: avvicinamento, dalla partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di arrivo si raggiunge il litorale e poi Ostia, quindi si ritorna in zona partenza e in seguito circuito finale (8 giri) all’interno della Capitale. Il circuito di 9.5 km si sviluppa interamente lungo le vie cittadine (ampie e talvolta con alcuni spartitraffico). Si alternano brevi ondulazioni e lunghi rettilinei raccordati da curve a volte impegnative. Il fondo stradale è prevalentemente asfaltato con alcuni brevi tratti in pavĂ© (“sanpietrini”). Ultimi km con solo alcune lievi variazioni di direzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro d'Italia, l'ultima tappa va in scena a Roma: il percorso

