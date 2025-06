Giro d' Italia l' incontro di Papa Leone XIV con i corridori | Siete modelli per i giovani nel mondo

In un momento storico che celebra la passione per il ciclismo, Papa Leone XIV ha incontrato i corridori del Giro d'Italia, sottolineando l'importanza di essere modelli positivi per i giovani. La maglia rosa, simbolo di sogni e determinazione, è diventata il ponte tra sport e valori etici. Un gesto che ricorda come lo sport possa ispirare e unire le generazioni, rendendo ogni pedalata un passo verso un futuro migliore.

Il Pontefice ha ricevuto una maglia rosa da Urbano Cairo, poi ha stretto la mano a Yates, Del Toro, Fortunato e Pedersen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro d'Italia, l'incontro di Papa Leone XIV con i corridori: "Siete modelli per i giovani nel mondo"

