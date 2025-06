Giro d' Italia la benedizione di papa Leone XIV ai ciclisti

Una benedizione speciale per i ciclisti del Giro d'Italia! Papa Leone XIV ha accolto i corridori con parole di incoraggiamento, sottolineando il loro ruolo come modelli per le nuove generazioni. In un’epoca in cui il benessere fisico e spirituale è al centro dell’attenzione, il Papa ci ricorda l'importanza di prendersi cura di entrambi. Un gesto simbolico che unisce sport e valori fondamentali, rendendo questa edizione del Giro ancora più significativa.

"Siete sempre i benvenuti, qui in Vaticano e nella Chiesa": lo ha detto il Papa ai ciclisti del Giro salutandoli sia in italiano che in inglese. "Spero che per tutti voi sia veramente una giornata bellissima". "Vi ringrazio per tutto quello che fate: siete modelli davvero" per i giovani "e come avete imparato a curare il corpo, anche lo spirito sia sempre benedetto. Siate sempre attenti a tutto l'essere umano: corpo, mente, cuore e spirito. Congratulazioni a tutti", ha concluso Leone XIV benedicendo gli sportivi. Il gruppo, che è arrivato in Vaticano con in testa la maglia Rosa Simon Yates, ha donato al pontefice una maglia Rosa, dopo il saluto ai vincitori delle classifiche: Simon Yates, maglia Rosa, Mads Perdersen, maglia Ciclamino, Lorenzo Fortunato, maglia Azzurra e Isaac Del Toro, maglia Bianca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giro d'Italia, la benedizione di papa Leone XIV ai ciclisti

