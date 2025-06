Giro d' Italia la benedizione di papa Leone XIV ai ciclisti

Nel cuore di Roma, un momento di straordinaria emozione ha unito sport e spiritualità: il Giro d’Italia si è fermato nel Vaticano, dove Papa Leone XIV ha benedetto i ciclisti. Con parole di incoraggiamento e gratitudine, il Pontefice ha sottolineato l’importanza di prendersi cura di corpo e spirito, invitando tutti a essere modelli di virtù. Un gesto che rimarrà nella memoria di ogni appassionato, ricordandoci che la vera vittoria si conquista anche con il cuore.

"Siete sempre i benvenuti, qui in Vaticano e nella Chiesa": lo ha detto il Papa ai ciclisti del Giro salutandoli sia in italiano che in inglese. "Spero che per tutti voi sia veramente una giornata bellissima". "Vi ringrazio per tutto quello che fate: siete modelli davvero" per i giovani "e come avete imparato a curare il corpo, anche lo spirito sia sempre benedetto. Siate sempre attenti a tutto l'essere umano: corpo, mente, cuore e spirito. Congratulazioni a tutti", ha concluso Leone XIV benedicendo gli sportivi. Il gruppo, che è arrivato in Vaticano con in testa la maglia Rosa Simon Yates, ha donato al pontefice una maglia Rosa, dopo il saluto ai vincitori delle classifiche: Simon Yates, maglia Rosa, Mads Perdersen, maglia Ciclamino, Lorenzo Fortunato, maglia Azzurra e Isaac Del Toro, maglia Bianca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it