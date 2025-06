Giro d' Italia la benedizione di papa Leone XIV ai ciclisti

In un gesto che unisce sport e spiritualità, Papa Leone XIV ha accolto i ciclisti del Giro d’Italia con parole di incoraggiamento e gratitudine. "Siete modelli per i giovani", ha sottolineato, richiamando l'importanza di curare sia il corpo che lo spirito. Questo incontro non è solo una celebrazione della fatica e della passione, ma anche un richiamo alla responsabilità sociale degli atleti, sempre più influenti nel guidare le nuove generazioni verso uno stile di vita sano.

"Siete sempre i benvenuti, qui in Vaticano e nella Chiesa": lo ha detto il Papa ai ciclisti del Giro salutandoli sia in italiano che in inglese. "Spero che per tutti voi sia veramente una giornata bellissima". "Vi ringrazio per tutto quello che fate: siete modelli davvero" per i giovani "e come avete imparato a curare il corpo, anche lo spirito sia sempre benedetto. Siate sempre attenti a tutto l'essere umano: corpo, mente, cuore e spirito. Congratulazioni a tutti", ha concluso Leone XIV benedicendo gli sportivi. Il gruppo, che è arrivato in Vaticano con in testa la maglia Rosa Simon Yates, ha donato al pontefice una maglia Rosa, dopo il saluto ai vincitori delle classifiche: Simon Yates, maglia Rosa, Mads Perdersen, maglia Ciclamino, Lorenzo Fortunato, maglia Azzurra e Isaac Del Toro, maglia Bianca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giro d'Italia, la benedizione di papa Leone XIV ai ciclisti

