Giro d' Italia Kooij vince la tappa di Roma ma trionfa Simon Yates

Roma ha brillato nel finale del Giro d'Italia 2025, con Olav Kooij che ha conquistato l'ultima tappa e Simon Yates che ha trionfato nella classifica generale. Una celebrazione che segna un ritorno alle origini per Yates, dopo la delusione del 2018. Questo epilogo non è solo una vittoria; è la testimonianza di come la resilienza e la determinazione possano riscrivere il destino. Il ciclismo italiano continua a emozionare!

AGI - La solita passerella, con Olav Kooij a trionfare nell'ultima tappa del Giro d'Italia 2025. A Roma è stata festa grande per la Visma Lease a Bike, con Simon Yates vincitore della classifica generale dell'edizione numero 108 della corsa rosa, la degna chiusura del cerchio dopo quel Giro perso sul Colle delle Finestre nel 2018. Il saluto del Papa. La corsa di oggi è scivolata via con la solita passerella, ma prima del via ufficiale il gruppo è transitato nello stato del Vaticano con Papa Leone XIV che ha salutato e benedetto i corridori stringendo la mano a Simon Yates (maglia rosa), Isaac del Toro (maglia bianca), Lorenzo Fortunato (maglia azzurra) e Mads Pedersen (maglia ciclamino). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Giro d'Italia, Kooij vince la tappa di Roma ma trionfa Simon Yates

