Giro d' Italia gli highlights dell' ultima tappa | vince Kooij

Il Giro d’Italia si chiude in bellezza con la vittoria di Olav Kooij, mentre Simon Yates festeggia con la maglia rosa. In un'atmosfera carica di emozione, i ciclisti incontrano Papa Leone XIV, un momento che sottolinea l'importanza dello sport nel connettere culture e cuori. L’epilogo romano non è solo una corsa, ma un simbolo di resilienza e passione, il perfetto coronamento di un mese di sfide e trionfi.

Nel giorno di festa di Simon Yates, con la maglia rosa addosso, è Olav Kooij a conquistare l'ultima tappa del Giro d'Italia. A Roma, dopo l'incontro dei protagonisti con Papa Leone XIV, Van Aert lancia l'olandese verso la vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro d'Italia, gli highlights dell'ultima tappa: vince Kooij

Leggi anche LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giro d'Italia 2025 - 19a tappa | Biella - Champoluc: gli Highlights - Video; Del Toro e Carapaz litigano, poi Simon Yates piazza una rimonta d'altri tempi sul Colle delle Finestre: gli highlights; Giro d'Italia, highlights tappa 19: scintille tra Del Toro e Carapaz, vince Prodhomme; Giro d'Italia, highlights della 20a tappa (31.05.2025). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

VIDEO: Highlights Tappa 21 Giro d’Italia 2025

msn.com scrive: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Giro d’Italia, highlights tappa 20: errore di Del Toro, esulta Yates

Scrive informazione.it: Nella penultima tappa del Giro d’Italia Simon Yates realizza un ribaltone che pareva impossibile, approfittando degli errori di Del Toro e della Uae. Il 32enne adesso ha 3’56’’ proprio su Del Toro e 4 ...

Giro d’Italia 2025: Kooij taglia per primo il traguardo, per Visma è un grande successo di squadra

msn.com scrive: Lease a Bike trionfa nell’edizione n°108 grazie a Yates e conquista l’ultima frazione con il corridore olandese ...