Giro d’Italia e polemiche Le categorie | Street food quali vantaggi per Siena?

Il Giro d'Italia porta con sé non solo passione per il ciclismo, ma anche un'opportunità unica per il rilancio di Siena. Mentre le polemiche sul concerto di Giusy Ferreri infiammano il dibattito, le associazioni di categoria come Confcommercio e Confesercenti si interrogano sui vantaggi del mercatino alla Lizza. Questo evento potrebbe diventare un trampolino per valorizzare lo street food locale, attirando turisti e stimolando l'economia cittadina. Scopri perché questa trasformazione è fondamentale!

Non si sono ancora placate le polemiche sulle spese sostenute per il concerto di Giusy Ferreri allo stadio, che si alzano ora quelle di Confcommercio e Confesercenti su un’altra manifestazione collaterale, il mercatino alla Lizza. "L’arrivo di una tappa del Giro d’Italia è sempre un’occasione di grande interesse oltre che di prestigio per la città interessata. Ma mettere tra i risultati positivi le ottomila presenze allo street food piazzato alla Lizza non ci trova d’accordo". È quanto sostengono in una nota le due associazioni di categoria. "Sul Giro, Siena non fa eccezione, le esperienze delle Strade Bianche del resto già da qualche anno ci dimostrano la valenza degli eventi legati al mondo del pedale – aggiungono le associazioni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giro d’Italia e polemiche. Le categorie: "Street food, quali vantaggi per Siena?"

