Giro d' Italia 2025 Yates senza parole | Faccio ancora fatica a crederci

Simon Yates ha concluso il Giro d'Italia 2025 con un trionfo che sa di riscatto. Dal Colle delle Finestre, dove nel 2018 è crollato, ora emerge come campione. Un momento che incarna la resilienza dei ciclisti, proprio quando il mondo sportivo celebra storie di rinascita. La sua incredulità è il riflesso di un viaggio emozionante che sfida i limiti. Chi non ama le storie di rivincita? È solo l'inizio di una nuova era.

Roma, 1 giugno 2025 – Nel gergo delle serie tv si parlerebbe di 'redemption arc': Simon Yates lo ha vissuto sul Colle delle Finestre, nel 2018 teatro della debacle che consegnò la maglia rosa a Chris Froome e ieri invece il terreno amico per prendersi il Giro d'Italia 2025. Un exploit appunto da film che, tra l'altro, deve ancora essere metabolizzato dal diretto interessato. Le dichiarazioni di Yates. Guai a pensare a un colpo di fortuna da parte del britannico, bravo ad approfittare dell'eccessivo controllo tra Isaac Del Toro e Richard Carapaz, all'epoca primo e secondo in classifica generale, ma anche e soprattutto a preparare fin dall'inverno un'ascesa poi completata in tempo di record ( 59'03", con il precedente primato di Froome risalente proprio al 2018 abbattuto di quasi 5' ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net