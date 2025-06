Giro d’Italia 2025 tappa di oggi Roma-Roma | orari percorso favoriti Ultima sfida per i velocisti

Il Giro d'Italia 2025 si avvia verso la sua epica conclusione con l'ultima tappa che si snoda tra le storiche bellezze di Roma. Un percorso che non è solo una passerella, ma anche un terreno di sfida per i velocisti, pronti a dar vita a uno sprint indimenticabile. Segui la diretta dalle 15:05 e scopri chi si porterà a casa la gloria nell’eterna città. La tensione è palpabile, chi sarà il re della Corsa Rosa?

È tempo di passerella al Giro d’Italia 2025: si chiude la Corsa Rosa con l’ultima frazione che si disputerà nella Capitale, a Roma. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 15.05 PERCORSO. I ciclisti attraverseranno i Giardini Vaticani e usciranno dalla Porta del Perugino per dirigersi verso il ritrovo di partenza allestito presso le Terme di Caracalla. La corsa arriva fino ad Ostia, chilometro 32,2, si cimenta con lo sprint intermedio di Fontana dello Zodiaco, transita sul traguardo per poi tornare indietro verso la partenza e affrontare gli otto giri da 9,5 chilometri del circuito finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Roma-Roma: orari, percorso, favoriti. Ultima sfida per i velocisti

