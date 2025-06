Giro d’Italia 2025 Simon Yates vince la corsa rosa | ultima tappa a Kooij

Simon Yates scrive la storia, conquistando il suo primo Giro d’Italia nel 2025! Con una straordinaria prestazione nella tappa finale a Roma, ha dimostrato che il talento e la determinazione possono regalare emozioni uniche. Questo trionfo non è solo una vittoria personale, ma rappresenta il risveglio di un ciclismo sempre più competitivo. Quali saranno le sfide future per il campione britannico? Il mondo del ciclismo è in attesa!

Simon Yates ha vinto il Giro d’Italia 2025, concluso con la passerella finale di 143 km a Roma. Il capitano della Visma-Lease a Bike ha conservato la maglia rosa anche al termine dell’ultima frazione, conquistando il suo primo Giro in carriera. Simon Yates wins the Giro d’Italia 2025?? Simon Yates vince il Giro d’Italia 2025??? Alessio Giannone #GirodItalia pic.twitter.comnAUJmVKXHH — Giro d’Italia (@giroditalia) June 1, 2025 Il podio. Sul podio il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), anche maglia bianca come miglior giovane, e l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF-Education EasyPost). Kooij vince l’ultima tappa del Giro d’Italia 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2025, Simon Yates vince la corsa rosa: ultima tappa a Kooij

