Il Giro d'Italia 2025 si è chiuso in grande stile: Simon Yates, trionfatore in Maglia Rosa, ha ricevuto l'incoraggiamento di Papa Leone XIV. Un momento simbolico che va oltre lo sport, unendo la fatica degli atleti alla spiritualità del Vaticano. Con il ciclismo sempre più al centro della cultura italiana, questa passerella finale a Roma celebra non solo la vittoria, ma anche l'importanza di curare lo spirito oltre il corpo.

Passerella finale nella Capitale per il vincitore del Giro d’Italia 2025 Simon Yates, in Maglia Rosa dopo l’impresa di sabato sul Colle delle Finestre. L’ultima frazione è passata dal Vaticano, dove i corridori hanno ricevuto il saluto di Papa Leone XIV nella tappa dedicata a Papa Francesco. Frazione di 143 km, con arrivo al Circo Massimo, nel pieno centro di Roma. Pope Leo XIV greets the #GirodItalia riders as they pass through Vatican City??. Papa Leone XIV saluta i corridori del Giro d’Italia al passaggio nello Stato della Città del Vaticano https:t.coLUWJ7soqQV — Giro d’Italia (@giroditalia) June 1, 2025 Il discorso del pontefice. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2025, Papa Leone XIV saluta i ciclisti: “Curate spirito oltre al corpo”

