Giro d’Italia 2025 Olav Kooij completa il trionfo della Visma e vince a Roma Simon Yates trionfa in classifica generale

Il Giro d'Italia 2025 si conclude in grande stile, con Olav Kooij che trionfa a Roma e Simon Yates che conquista la maglia rosa! Questo finale mozzafiato non è solo un epilogo per la corsa, ma un riflesso dell'evoluzione del ciclismo moderno, dove le giovani promesse brillano al fianco dei campioni. La vittoria di Kooij è un simbolo di come il talento giovanile possa cambiare le regole del gioco. Non perdere l’onda di entusiasmo che sta travolg

Gran finale per il Giro d’Italia 2025. Dopo lo spettacolo sulle montagne ed il ribaltone sul Colle delle Finestre si chiude l’edizione numero 108 della Corsa Rosa con la ventunesima tappa, a Roma, dedicata a Papa Francesco. Ad imporsi nella classica volata finale è Olav Kooij che completa, con la doppietta personale, il trionfo della Visma Lease a Bike oggi in una veste particolare, nera e rosa. Prima parte di gara dedicata ovviamente alla passerella della Maglia Rosa Simon Yates e della sua squadra. In generale inizio della tappa con scenari meravigliosi nella Capitale tricolore. La vera gara è iniziata a circa 70 chilometri dall’arrivo: il primo attacco quello di Michael Hepburn (Team Jayco Alula), poi la risposta di un quartetto formato da Alessandro Verre (Arkea – B&B Hotels), Enzo Paleni (Groupama-FDJ), Andrea Pietrobon (Team Polti-Visit Malta, Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), a cui si è unito anche Josef Cerny (Soudal Quick-Step). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, Olav Kooij completa il trionfo della Visma e vince a Roma. Simon Yates trionfa in classifica generale

Leggi anche LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tappa 18 del Giro d’Italia 2025: Morbegno, Cesano Maderno; Giro d'Italia 2025, oggi l’ultima tappa a Roma: percorso e orari; Giro d’Italia 2025. Nico Denz vince in fuga la 18esima tappa. Del Toro ancora in rosa; giro2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Simon Yates vince il Giro d’Italia 2025: l’ultima tappa va a Kooij

Riporta sportal.it: Simon Yates vince il Giro d’Italia 2025 mentre Kooij trionfa nell'ultima tappa a Roma. Tutti i dettagli del finale della Corsa in Rosa ...

Simon Yates vince il 108° Giro d'Italia, a Kooij la passerella di Roma

Secondo msn.com: Il Giro d’Italia 2025 volge al termine e a festeggiare la vittoria della Corsa Rosa è Simon Yates. Protagonista ieri di una scalata da record sul Colle delle Finestre, l’inglese del Team Visma | Lease ...

Giro d'Italia, a Roma vince Simon Yates

msn.com scrive: Nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma si chiude il Giro d'Italia 2025 con l'incoronazione del vincitore Simon Yates: ieri l'inglese del Team «Visma-Lease a Bike» sul Colle delle Finestre, ...