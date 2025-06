Giro d’Italia 2025 in Vaticano | maglia rosa a Papa Leone XIV Festa Visma a Roma | tappa a Kooij vittoria finale a Yates

Il Giro d'Italia 2025 si chiude con un colpo di scena: Papa Leone XIV, avvolto nella maglia rosa, benedice i ciclisti in una Roma festosa. La vittoria di Simon Yates e il trionfo di Olav Kooij sull'ultima tappa raccontano di un'edizione storica che celebra passione e sportività. Un evento che riunisce fede e sport, in un contesto dove la tradizione incontra l'innovazione. Una corsa che lascia il segno!

Saluto e benedizione di Papa Leone XIV. Passerella, con Olav Kooij a trionfare nell'ultima tappa del Giro d'Italia 2025. A Roma è stata festa grande per la Visma Lease a Bike, con Simon Yates vincitore della classifica generale dell'edizione numero 108 della corsa rosa, la degna chiusura del cerchio dopo quel Giro perso sul Colle delle Finestre nel 2018. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Giro d’Italia 2025 in Vaticano: maglia rosa a Papa Leone XIV. Festa Visma a Roma: tappa a Kooij, vittoria finale a Yates

