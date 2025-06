Giro d’Italia 2025 il ‘Trofeo senza fine’ fa il suo ingresso all’ultima tappa

Il Giro d’Italia 2025 si chiude in bellezza con il ‘Trofeo senza fine’, simbolo di una tradizione che affonda le radici nel cuore del ciclismo. La tappa finale, ambientata alle Terme di Caracalla, non è solo un traguardo, ma un tributo alla passione italiana per lo sport. Con Eleonora Incardona come madrina, l’atmosfera si fa magica. Questo evento celebra non solo i campioni, ma un’intera nazione innamorata della corsa!

Fa il suo ingresso sul palco della tappa finale del Giro d’Italia 2025 il celebre ‘ Trofeo senza fine ’. La prestigiosa coppa simbolo della gara ciclistica tricolore è arrivata alle Terme di Caracalla, dove è previsto l’avvio della tappa romana, l’ultima dell’edizione 2025, della ‘Corsa Rosa’. A portarla sul palco la madrina Eleonora Incardona. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2025, il ‘Trofeo senza fine’ fa il suo ingresso all’ultima tappa

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Il Giro d'Italia 2025 arriva a Roma tra le bellezze del Vaticano e Colosseo

Lo riporta corrieredellosport.it: La città di Roma accoglie, come ormai sta diventando una tradizione, la carovana del Giro d'Italia per celebrare la conclusione di una corsa avvincente e ricca di emozioni. Il lungo viaggio per le ...

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Roma-Roma: orari TV, percorso e favoriti

Riporta fanpage.it: Gran Finale del Giro d'Italia con l'arrivo in Capitale dopo 143 chilometri: la Roma-Roma scatterà dai Giardini Vaticani con arrivo al Circo Massimo ...

Giro d’Italia 2025: a che ora arriva oggi a Roma l’ultima tappa del 1° giugno

Segnala funweek.it: Domenica 1° giugno 2025, Roma è il teatro del gran finale del Giro d’Italia numero 108. L’ultima tappa, la tradizionale passerella nella Città Eterna, ...