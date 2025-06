Giro d’Italia 2025 dove vedere la tappa di oggi Roma-Roma | orari TV percorso e favoriti

Il Giro d'Italia 2025 si prepara a regalare emozioni uniche con la tappa Roma-Roma! Un percorso suggestivo che attraversa la storia e la bellezza della Capitale, dai Giardini Vaticani al Circo Massimo. Non perderti la diretta in chiaro sui canali Rai e scopri quali ciclisti potrebbero scrivere il loro nome nella leggenda. Un evento imperdibile che celebra non solo lo sport, ma anche la cultura italiana. Chi sarĂ il trionfatore?

Gran Finale del Giro d'Italia con l'arrivo in Capitale dopo 143 chilometri: la Roma-Roma scatterĂ dai Giardini Vaticani con arrivo al Circo Massimo. Diretta in chiaro sui canali Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

