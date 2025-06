Giro d’Italia 2025 azione pro Pal nell’ultima tappa a Roma

L’ultima tappa del Giro d’Italia 2025 si trasforma in un palcoscenico di protesta: centinaia di manifestanti si radunano a Roma per sostenere la causa di Pal, in un mix di sport e attivismo. Questi eventi sportivi, sempre più incrociati con questioni sociali, fanno riflettere sul potere del ciclismo come strumento di mobilitazione. Un momento che invita tutti a pensare a come la passione possa unire voci diverse!

Azione pro Pal durante l’ultima tappa del Giro d’Italia 2025. Centinaia di manifestanti si sono riuniti in piazzale Numa Pompilio, a Roma, dove da ieri sera è in corso un presidio che si è staccato durante la manifestazione contro il Dl Sicurezza. Dopo aver passato qui la notte accampati, nel pomeriggio di oggi i manifestanti si sono avvicinati lungo le transenne che delimitano il percorso, dove hanno sventolato numerose bandiere palestinesi e inneggiato slogan contro lo sterminio in atto a Gaza e le complicità con il governo israeliano di Benjamin Netanyahu. Per l’occasione, una bandiera palestinese è stata alzata in volo legata a dei palloni con gli stessi colori e sono stati lanciati dei fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2025, azione pro Pal nell’ultima tappa a Roma

Leggi anche LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

