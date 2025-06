Giro d' Italia 2025 | altimetria calendario e percorso di tutte le tappe

Il Giro d'Italia 2025 si preannuncia epico! Con partenza dall'Albania, i ciclisti sfideranno un percorso che include due cronometro e una combinazione di tappe per velocisti e di montagna. Un'opportunità unica per scoprire paesaggi mozzafiato e vivere l'emozione della competizione. Non è solo una corsa, ma un viaggio attraverso culture e territori. Preparati a seguire ogni pedalata e a tifare per i tuoi campioni!

Giro d'Italia 2025, tutte le tappe. Due cronometro, 6 tappe per velocisti, 8 di media montagna e 5 di alta montagna. I corridori della 108esima edizione del Giro d'Italia, in programma dal 9 maggio al 1° giugno, affronteranno la Grande Partenza dall'Albania, con tre tappe impegnative, tra cui. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Giro d'Italia 2025: altimetria, calendario e percorso di tutte le tappe

Giro d'Italia 2025: altimetria, calendario e percorso di tutte le tappe

Il Giro d'Italia 2025 si presenta come una sfida avvincente, con il suo percorso che si snoda dal 9 maggio al 1° giugno.

